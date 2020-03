Lufthansa va mettre 31 000 salariés en chômage partiel

La compagnie aérienne allemande Lufthansa a demandé l'inscription de 31.000 de ses salariés au chômage partiel pour faire face à la chute drastique du trafic aérien, conséquence de la pandémie de coronavirus, a annoncé le groupe vendredi. "Lufthansa a demandé la mise au chômage partiel de 31.000 salariés" suivant le processus simplifiée mis en place par Berlin ces dernière semaines, a indiqué à l'AFP un porte-parole du groupe. La mesure devrait durer "jusqu'au 31 août" pour le personnel de cabine et celui au sol et "une solution est en route pour le personnel de cockpit", a-t-il précisé. Les 31.000 salariés représentent près d'un quart du personnel du groupe, qui détient les compagnies européennes Austrian et Brussel Airlines, Eurowings et Swiss. Comme l'ensemble du secteur aérien, la compagnie est touchée de plein fouet par la pandémie de coronavirus, qui réduit drastiquement le trafic aérien partout dans le monde. Les capacités de transport, soit le nombre de sièges proposé sur les avions du groupe allemand, ont été réduites à seulement 5% dans le cadre d'un plan de vol d'urgence, en place jusqu'au 19 avril. La compagnie garde désormais au sol 700 de ses 763 avions, et opère un nombre de vols jamais vu depuis les années 50, selon le PDG de Lufthansa, Carsten Spohr. Sa filiale autrichienne Austrian Airlines n'opère plus de vols, hormis ceux de rapatriement, tandis que la compagnie Swiss a suspendu 80% de ses liaisons. L'Allemagne a récemment assoupli les règles de son dispositif de chômage partiel afin d'aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques de la pandémie. Dans le pays, le recours à ce dispositif devrait toucher environ 2,5 millions de personnes, selon les dernières projections.