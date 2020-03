Les Emirats arabes unis suspendent tous les vols de passagers

Les Emirats arabes unis ont annoncé lundi la suspension à partir de mercredi et pour deux semaines de tous les vols pour passagers, y compris en transit, en raison de l'épidémie de coronavirus. Les autorités "ont décidé de suspendre tout vol à l'arrivée, au départ et en transit de passagers aux Emirats arabes unis, dans le cadre des mesures de précaution prises pour empêcher la propagation du Covid-19", a rapporté l'agence de presse officielle WAM. "Les vols cargo et d'évacuation sanitaire d'urgence sont exemptés" de cette mesure qui prendra effet sous 48 heures et pourra être révisée dans deux semaines, a précisé l'agence. Les Emirats arabes unis, dont les aéroports internationaux de Dubaï et d'Abou Dhabi sont des plaques tournantes majeures du trafic aérien mondial, ont recensé vendredi leurs deux premiers décès dus au coronavirus, pour plus de 150 cas détectés. La compagnie Emirates, basée à Dubaï, a annoncé dimanche la suspension de tous ses vols commerciaux avant de revenir sur sa décision quelques heures plus tard, affirmant qu'elle maintiendrait les vols vers 13 destinations. Emirates s'était justifiée par la necessité, exprimée selon elle par plusieurs gouvernements, de participer au rapatriement de voyageurs bloqués hors de leur pays par la crise du coronavirus. Pour lutter contre la propagation du coronavirus les Emirats avaient déjà renforcé samedi les mesures de précaution en annonçant "la fermeture des plages, des parcs, des piscines, des cinémas et des salles de sport". Les Emirats ont par ailleurs interdit aux étrangers qui ont le droit de résidence de revenir dans le pays jusqu'à nouvel ordre.