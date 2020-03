Coronavirus : la Nouvelle-Zélande vole au secours de sa compagnie nationale

Le gouvernement néo-zélandais a annoncé vendredi qu'il allait prêter quelque 900 millions de dollars néo-zélandais (479 millions d'euros) à la compagnie aérienne Air New Zealand pour l'aider à survivre à la crise du nouveau coronavirus. "Sans cette intervention, la Nouvelle-Zélande risquait de ne plus avoir de compagnie aérienne nationale", a déclaré le ministre des Finances Grant Robertson. Le titre Air New Zealand a plongé de 34,4%, plafonnant à 1,01 dollar néo-zélandais, après la reprise de sa cotation vendredi. Air New Zealand a été durement frappé par la crise, le gouvernement ayant fermé les frontières du pays aux non-résidents, et déconseillé aux Néo-Zélandais de voyager à l'étranger. La compagnie avait déjà réduit de 80% ses vols long-courriers et avait averti qu'un tiers de ses 12.500 salariés pourraient perdre leur emploi à cause de cette crise. "Cet accord signifie qu'Air New Zealand sera désormais en mesure de garantir que les Néo-Zélandais pourront revenir dans leur pays, et que les vols essentiels ainsi que le transport de fret pour des biens cruciaux comme les biens pharmaceutiques resteront maintenus", a déclaré Grant Robertson. Le gouvernement, qui possède 52% d'Air New Zealand, s'est engagé à augmenter son financement de la compagnie à hauteur d'un montant maximal de 900 millions NZ$ pour les deux prochaines années. En contrepartie, la compagnie a accepté d'annuler ses acomptes sur dividendes des actionnaires et ne pas verser de dividendes ces deux prochaines années. Ce nouveau crédit est distinct de l'aide financière de 600 NZ$ apportée à l'industrie aérienne annoncée mardi, dans le cadre d'un plan d'aide total à l'économie de 12,1 milliard de dollars néo-zélandais.