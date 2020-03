Coronavirus : la Norvège apporte un bol d'air au secteur aérien

La Norvège va apporter un bol d'air frais à son secteur aérien fragilisé par la pandémie de Covid-19, en s'engageant à fournir 6 milliards de couronnes (502 millions d'euros) de garanties aux compagnies. Au terme d'un compromis entre le gouvernement de centre droit et l'opposition, le pays nordique propose 3 milliards de couronnes de garanties à la compagnie à bas coûts Norwegian Air Shuttle, et 1,5 milliard de couronnes chacun au transporteur historique SAS et aux compagnies régionales telles que Widerøe. Dans le détail, l'Etat prendra à son compte 90% des garanties, les 10% restants incombant à des banques, établissements financiers ou acteurs commerciaux tiers. Comme ailleurs dans le monde, le secteur aérien en Norvège est durement affecté par la propagation du nouveau coronavirus qui a entraîné une chute du nombre de passagers et d'importantes restrictions imposées par les autorités sur les vols. Troisième compagnie à bas coûts en Europe, Norwegian, déjà en difficulté financière avant la crise sanitaire, a qualifié les mesures de "très positives". "Nous avons été très clairs sur le fait que nous avons besoin de liquidités et nous en avons besoin rapidement. Nous sommes très reconnaissants que cela nous soit maintenant offert", a commenté son patron Jacob Schram lors d'une conférence de presse. Vendredi, il avait prévenu que la survie de la low cost, ployant sous une dette colossale, était une affaire de "quelques semaines" faute de liquidités nouvelles et avait appelé à une aide de l'Etat. Pour répondre à la crise, la compagnie a annoncé l'annulation de 85% de ses vols et la mise au chômage partiel de 7.300 employés. L'aide financière de l'Etat, qui courra jusqu'en juin, est conditionnée à certaines conditions. "Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir" pour les remplir, a affirmé M. Schram. Le gouvernement norvégien avait déjà annoncé la semaine dernière une suspension temporaire de la redevance passager et de la taxe aéroportuaire, des mesures jugées insuffisantes par les compagnies. Mardi, la Suède et le Danemark voisins étaient eux aussi venus en aide à SAS en s'engageant à lui apporter plus de 275 millions d'euros sous forme de garanties d'Etat. Le transporteur scandinave a décidé de l'arrêt de la "majeure partie" de son trafic et de la mise au chômage partiel de jusqu'à 10.000 employés, soit 90% de ses effectifs. Jeudi, l'Association internationale du transport aérien (IATA) a estimé que les compagnies aériennes avaient besoin d'une aide d'urgence de 200 milliards de dollars.