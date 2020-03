HOP! et Transavia suspendent tous leurs vols

Les restrictions de déplacement imposées par les gouvernements, la fermeture des frontières à l'intérieur de l'Europe et dans la plupart des pays méditerranéens poussent Transavia à prendre à son tour des décisions drastiques. Les deux entités, française et néerlandaise, vont suspendre leurs vols dans les prochains jours. Par ailleurs, HOP! va elle aussi devoir arrêter temporairement ses opérations.



Transavia Pays-Bas indique que tous ses appareils seront cloués au sol à partir du 23 mars et jusqu'au 5 avril. Seuls quelques vols de rapatriement pourront être réalisés.



Transavia France s'arrêtera encore plus longtemps. La low-cost annonce une suspension de ses vols dès le 21 mars et jusqu'au 19 avril. Elle participe actuellement activement au rapatriement des Français à l'étranger. Selon l'AFP, 70 vols ont été organisés depuis cinq jours pour permettre à 13 200 personnes bloquées au Maroc et en Tunisie de rejoindre l'Hexagone.



En ce qui concerne HOP!, les vols seront également suspendus d'ici la fin de la semaine. Aucune date de reprise n'a encore été évoquée.



Ces réductions entrent dans le cadre de la réduction de l'activité d'Air France, qui ne devrait plus proposer que 10% à 20% de ses capacités à partir de la semaine prochaine et pour les deux prochains mois.