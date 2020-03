Le FTV10 du SpaceJet de Mitsubishi fait son premier vol

Et de dix. Le programme d'essais en vol du SpaceJet (ex-MRJ) n'en finit donc pas, avec le vol du dixième prototype de vol (FTV10). L'appareil japonais a décollé de Nagoya pour une sortie d'un peu moins de deux heures, le 18 mars. Cela pourrait constituer un non-événement au vu du nombre de premiers vols déjà réalisés dans ce programme, mais Mitsubishi Aircraft Corporation affirme qu'il s'agit du « premier SpaceJet M90 en configuration de référence finale et certifiable ».



Le FTV10, immatriculé JA26MJ, s'est envolé de l'aéroport préfectoral de Nagoya à 14h53 (heure locale) et a mis le cap vers l'océan Pacifique. L'équipage, composé d'Hiroyoshi Takase et d'Akira Udagawa, a alors testé le comportement de l'appareil en conditions normales d'opération,...