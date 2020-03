Quel sera le monde d'après ?

La France, comme beaucoup d'autres pays à travers le monde, va vivre des moments difficiles durant ces prochaines semaines. Les notions de « quarantaine », de « couvre-feu », de « confinement » sont assurément anxiogènes, tant ces situations de crise ont largement disparu de nos vieilles démocraties en paix.



Il en va évidement d'abord de notre santé, de celles de nos proches, de celles de tous ceux qui nous sont chers, et ce sera long, très certainement beaucoup plus long que ce qui nous est annoncé. Il suffit pour cela de prendre un peu de recul et de regarder un peu plus attentivement ce qu'il se passe ailleurs dans le monde.



C'est...