L'agence S&P rétrograde la note de Boeing à BBB

L'agence de notation S&P a abaissé lundi la note de la dette à long terme de Boeing de A- à BBB, disant s'inquiéter du niveau de liquidités de l'avionneur américain en raison des déboires du 737 MAX, cloué au sol depuis un an. "La trésorerie de Boeing pendant les deux prochaines années va être plus faible que nous ne l'anticipions en raison du clouage au sol du 737 MAX, ce qui a pour conséquence d'empirer le coefficient d'endettement au-delà de nos prévisions", explique dans un communiqué S&P, qui cite aussi les conséquences de la pandémie de coronavirus pour expliquer sa décision. "La très forte réduction du trafic aérien mondial en raison du coronavirus est susceptible de conduire à une augmentation des reports de commandes d'avions, ce qui pèserait encore plus sur les liquidités", précise l'agence de notation, qui envisage la possibilité d'abaisser encore plus la note de la dette à long terme de Boeing. La note de la dette à court terme de l'entreprise a en revanche été maintenue à A-2, mais "avec des implications négatives." "Nous pourrions rétrograder les notes encore plus si la trésorerie au cours des 12 à 24 prochains mois s'avérait plus faible que ce que nous anticipons en raison de délais supplémentaires dans la certification du MAX, d'un nombre inférieur de livraisons du MAX, de coûts plus élevés pour compenser les clients ou les fournisseurs, d'une baisse des liquidités pour le reste des opérations ou des conséquences du coronavirus", écrit S&P. Pour faire face à la pandémie de Covid-19, Boeing a demandé la semaine dernière aux banques auprès desquelles il avait obtenu des lignes de crédit de près de 14 milliards de dollars en février de lui donner tout cet argent, selon des sources contactées par l'AFP. S&P a dit s'attendre à ce que les sorties de liquidités de l'avionneur atteignent 11 à 12 milliards de dollars en 2020 (contre 2 milliards dans ses précédentes estimations), tandis que les entrées de liquidités pourraient s'élever à 13 à 14 milliards de dollars en 2021 (contre 22 milliards dans ses anciennes prévisions). Fin 2019, la dette de Boeing s'élevait à 27 milliards de dollars, un montant qui a explosé en grande partie à cause de la crise du MAX. L'avion vedette de Boeing n'a plus volé depuis deux crashs mortels ayant coûté la vie à 346 personnes.