Alitalia pourrait redevenir publique

Dans le cadre de la crise sanitaire mondiale actuelle, peut-on encore croire qu'une proposition sera présentée pour le rachat d'Alitalia d'ici le 18 mars ? Le gouvernement italien semble avoir abandonné l'idée et travaillé sur un plan B : une re-nationalisation, selon les informations du quotidien Il Messaggero.



L'idée serait de créer un véhicule potentiellement public pour reprendre les activités de transport aérien, une solution qui pourrait être déclenchée très rapidement, voire dès l'expiration du délai. Le gouvernement espérait régler la vente d'ici le 31 mai, après trois ans d'administration extraordinaire durant lesquels aucune solution n'a pu être portée à son terme.



La compagnie pourrait par ailleurs profiter d'un nouveau soutien financier. Depuis qu'elle a été abandonnée par Etihad en 2017, elle a déjà reçu deux aides sous forme de prêts, pour un montant total de 1,3 milliard d'euros. Mais en 2019, la compagnie continuait de perdre 300 millions d'euros par an.



Le gouvernement italien doit passer très prochainement un décret qui exposera les mesures de soutien en faveur du transport aérien et de l'économie italienne en général.