British Airways prévient qu'elle va supprimer des emplois

La compagnie aérienne britannique British Airways va devoir supprimer des emplois en raison de la chute d'activité liée à l'épidémie de coronavirus, a prévenu vendredi son patron Alex Cruz. "Nous ne pouvons pas maintenir nos effectifs à leur niveau actuel", a-t-il averti dans un mémo envoyé au personnel et dont le contenu a été confirmé à l'AFP par un porte-parole. "Nous arrêtons de desservir des destinations et nous allons garder au sol des avions comme jamais auparavant", a-t-il souligné. "S'il vous plaît, n'en sous-estimez pas la gravité pour notre groupe", a ajouté M. Cruz. La crise sanitaire du coronavirus touche de plein fouet les compagnies aériennes, qui font face à une chute du nombre de voyages touristiques et d'affaires à travers le monde. British Airways, qui annule des vols vers l'Italie, pourrait en outre être pénalisé par la décision de Donald Trump d'interdire les voyages d'Européens vers les Etats-Unis, même si le Royaume-Uni est épargné par cette mesure. Pour le directeur général de l'Association internationale du transport aérien (Iata), Alexandre de Juniac, le choc provoqué par cette crise sur son secteur est "extrêmement brutal". L'épidémie de Covid-19 pourrait coûter plus de 100 milliards de dollars au transport aérien, s'était alarmé dès le 5 mars l'Association.