Le Sud-Ouest se regroupe autour de Safran pour lancer une filière biocarburant

Un motoriste, des acteurs de l'agroalimentaire, de la chimie et du transport de gaz, des pôles de compétitivité, une université et une CCI, c'est une équipe en apparence hétéroclite qui s'est réunie le 10 mars à Bordes (Nouvelle-Aquitaine). Elle avait pourtant un but unique : poser les bases de la création d'une filière d'approvisionnement en biocarburants aéronautiques de bout en bout avec des acteurs locaux du Sud-Ouest de la France. Les dix participants ont pour cela signé une lettre d'intention pour lancer une étude faisabilité technologique et économique.



Ce projet, initié par Safran Helicopter Engines avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, doit leur permettre de répondre à l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) lancé par le ministère de...