MRO : signature d'un accord stratégique entre S7 Technics et Satair pour la Russie et les pays de la CEI

S7 Technics annonce avoir signé un accord de stock en consignation avec Satair. Ce partenariat stratégique va permettre d'élargir la portée des capacités de maintenance de la société MRO russe.



Plus précisément, cet accord couvre la distribution exclusive de plus de 350 « part numbers » issus d'un certain nombre de fournisseurs sur une période de plusieurs années et constitue le premier du genre entre la filiale d'Airbus et des clients en Russie et CEI. Cet accord ouvre en outre la voie à d'autres projets la coopération entre S7 Technics et Satair pour les prochaines années.



« Chez Satair, nous sommes ravis d'étendre notre relation commerciale de longue date avec S7 Technics en proposant une solution de stock en consignation. L'accord représente une étape importante dans la personnalisation des services à destination des clients et le renforcement de notre présence dans la région » a déclaré Terry Stone, le directeur général et chef des ventes et du support de Satair pour la région EMEA.



Pour rappel, S7 Technics dispose de trois centres de maintenance lourde situés aux aéroports de Moscou (DME), Novossibirsk (OVB) et Mineralnye Vody (MRV) ainsi que de plusieurs stations de maintenance en ligne réparties sur l'ensemble du territoire russe.



Elle réalise plus de 110 grandes visites par an ainsi que plus d'un millier de A-Checks. La société MRO fournie notamment des services aux compagnies russes S7 Airlines, Aeroflot Group et UTair ainsi qu'à des opérateurs d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient.