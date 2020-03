Norwegian va annuler 3000 vols à cause de l'épidémie de coronavirus

La compagnie aérienne à bas coûts Norwegian Air Shuttle va annuler environ 3.000 vols de la mi-mars à la mi-juin, soit 15% de ses capacités, du fait d'une baisse de la demande due à l'épidémie de nouveau coronavirus, a-t-elle annoncé mardi. Déjà en difficulté financière, la troisième low cost européenne a aussi indiqué qu'elle recourrait à des mesures de chômage temporaire et lancé un appel à l'aide aux autorités. "C'est un moment critique pour l'industrie aéronautique, y compris pour Norwegian", a déclaré son directeur général Jacob Schram dans un communiqué. "Nous encourageons les autorités à mettre immédiatement en oeuvre des mesures pour réduire de manière imminente la charge financière pesant sur les compagnies aériennes afin de protéger des infrastructures et emplois cruciaux", a-t-il ajouté. Selon la compagnie, tout son réseau sera affecté par les annulations de vol et les mises au chômage temporaire affecteront "une partie significative" du personnel, mais les détails n'ont pas encore été dévoilés à ce stade. La crise du nouveau coronavirus pénalise l'ensemble du secteur: les pertes de chiffre d'affaires des compagnies aériennes pour le transport de passagers pourraient être comprises entre 63 milliards de dollars -- si la propagation du virus est contenue -- et 113 milliards -- si le nouveau coronavirus continue à se répandre, selon l'Association internationale du transport aérien (IATA). Déficitaire depuis trois ans et très lourdement endettée en raison d'une politique d'expansion ambitieuse, notamment dans le long courrier, Norwegian est particulièrement vulnérable. Jeudi dernier, la compagnie avait retiré ses prévisions pour l'année en cours qui prévoyaient un retour aux bénéfices, invoquant l'épidémie de coronavirus. En début d'après-midi, l'action abandonnait 5,80% à la Bourse d'Oslo, portant à 72,03% ses pertes sur un mois.