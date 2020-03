Latécoère: perte nette de 32,9 millions d'euros en 2019

L'équipementier aéronautique Latécoère a publié mardi une perte nette de 32,9 millions d'euros en 2019, contre un bénéfice net de 6 millions en 2018, et s'attend à une année 2020 marquée par les "incertitudes" sur les cadences de production des avionneurs. Le groupe attribue sa perte nette notamment aux coûts liés à son plan Transformation 2020, visant entre autres à améliorer les chaînes de production et d'approvisionnement, ainsi qu'à des charges financières (coût de la dette, variation de la juste valeur d'instruments de change). Passé début décembre sous le contrôle du fonds d'investissement américain Searchlight, Latécoère avait annoncé fin janvier un chiffre d'affaires 2019 en hausse de 8,2% à 713,1 millions d'euros. Son bénéfice opérationnel courant s'est élevé à 11,8 millions d'euros, dégageant une marge opérationnelle courante de 1,7%. Il a été affecté par des "éléments non récurrents" négatifs de 21,4 millions d'euros relatifs à la mise en oeuvre du plan Transformation 2020 et des coûts de démarrage de nouveaux sites de production. Fondé en 1917 par Pierre-Georges Latécoère, pionnier de l'Aéropostale avec ses hydravions, Latécoère est spécialisé dans les aérostructures (tronçons de fuselage, portes) et les systèmes d'interconnexion (câblages, meubles avioniques et équipements embarqués). Il emploie près de 5.200 personnes dans 13 pays. Sa division Aérostructures, qui représente 58% de l'activité du groupe, a dégagé un bénéfice opérationnel courant de 10,8 millions d'euros. Il s'établit à 1,1 million pour son activité de Systèmes d'interconnexion, contre 21,2 millions en 2018. "La branche Systèmes d'interconnexion a un peu déçu cette année", a reconnu lors d'une conférence téléphonique le directeur financier Michel Abaza, qui évoque les coûts de montée en cadence sur les nouveaux contrats et des difficultés d'approvisionnement chez un fournisseur. "La performance opérationnelle de la division devrait être rétablie d'ici la fin 2020", observe la directrice générale Yannick Assouad, citée dans un communiqué. L'entreprise a conclu un contrat pour continuer à fournir jusqu'en 2029 les portes des Boeing B787, ce qui représente environ 5.600 portes. Elle a également décroché le contrat pour fournir les systèmes d'interconnexion et de câblage (EWIS) du nouveau long-courrier de Boeing, le B777x qui a effectué son premier vol le 26 janvier. "Les premiers harnais seront fournis en 2020", selon Mme Assouad. La directrice générale a également dit espérer décrocher en 2020 un premier contrat commercial pour la nouvelle technologie Li-Fi, permettant la connectivité à bord des avions par faisceaux lumineux plutôt que par ondes radioélectriques (Wifi). Mais elle a dit craindre que les compagnies aériennes ne remettent en cause d'éventuels investissements en raison de l'impact de la crise du coronavirus. Pour 2020, l'équipementier, qui n'est pas affecté par la crise du Boeing 737 MAX, prévoit une baisse de son chiffre d'affaires "d'environ 5% à taux de change constants" et dit ne pas prendre en considération l'"impact possible de la crise du coronavirus qui deviendrait une pandémie mondiale". Latécoère compte également dégager un flux de trésorerie opérationnel "positif" en 2020, quand celui-ci était de -27,3 millions d'euros en 2019, et une marge opérationnelle courante "à un chiffre dans la partie basse". "2020 sera marqué par des incertitudes sur les cadences de production des avionneurs, avec une faible demande pour les longs-courriers, tant chez Airbus que chez Boeing" ainsi que "par quelques baisses contractuelles de prix sur des programmes d'Airbus", estime le groupe.