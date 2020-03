Iran Air suspend ses vols vers l'Europe mais dit négocier pour une reprise

La compagnie aérienne publique iranienne Iran Air a annoncé dimanche qu'elle suspendait tous ses vols vers l'Europe jusqu'à nouvel ordre, décision apparemment liée à une interdiction frappant ses avions dans le ciel européen. "En raison des restrictions imposées par l'Europe, pour des raisons inconnues, aux vols d'Iran Air, les honorables passagers de la compagnie aérienne de la République islamique d'Iran sont informés que tous les vols vers les destinations européennes ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre", écrit Iran Air dans un bref communiqué. Après la Chine, l'Iran est un des pays les plus frappés par l'épidémie de Covid-19. Celle-ci a conduit de nombreuses compagnies aériennes à suspendre leurs vols à destination de l'Iran. Mais Iran Air ne fait aucun lien entre le nouveau coronavirus, aussi bien présent en Europe, et son annonce. "Il convient de noter qu'Iran Air est en train de négocier afin de lever la suspension sur les vols vers" l'Europe, ajoute le communiqué sans plus de précision. Selon plusieurs sites spécialisés, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) a interdit en février trois appareils d'Iran Air dans l'espace aérien européen : un Airbus A321-200 et deux Airbus A330-200 n'ayant pas fait l'objet de mises à niveau nécessaires pour obtenir l'autorisation de voler en Europe. Ces trois appareils ont été livrés par l'avionneur européen à Iran Air après la levée des sanctions internationales contre la République islamique permise par l'accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015. - "Sous sanctions" - La dénonciation de cet accord par le président des Etats-Unis Donald Trump en 2018 et la réimposition des sanctions américaines contre l'Iran à la suite de cette décision a mis un coup d'arrêt aux livraisons d'Airbus commandées par l'Iran. Le 1er février, l'agence iranienne Mehr, proche des ultraconservateurs, a rapporté que les derniers Airbus reçus par Iran Air et utilisés par la compagnie pour ses liaisons européennes avaient été interdits de voler en Europe. "Etant donné que nous sommes sous sanctions, le système logiciel [de ces avions] n'a pas été mis à jour et donc ils ne sont pas autorisés à voler" vers l'Union européenne, avait écrit l'agence en citant "une source informée". A la suite de cette interdiction, l'Iran a fait voler vers l'Europe des Airbus A300, plus anciens, selon les données du site de suivi du trafic aérien flightradar24.com. Mais selon une source proche du dossier, ceux-ci se seraient vu interdire l'espace aérien européen tout récemment. La Suède a suspendu il y a quelques jours l'autorisation d'atterrir qu'elle accordait à Iran Air, reprochant aux autorités iraniennes d'être dépassées par la situation provoquée par l'épidémie de Covid-19 dans leur pays. Iran Air dessert plusieurs autres destinations européennes, parmi lesquelles Paris, Londres, Amsterdam, Stockholm, Francfort, Vienne ou encore Milan et Rome.