Bombardier tente de sauver l'attractivité de ses Learjet

Il ne reste plus grand-chose à Bombardier, il va donc falloir capitaliser dessus. Le constructeur canadien a donc décidé de se pencher sur le cas des Learjet, en perte de vitesse complète depuis cinq ans. Cela passera par le Learjet 75 Liberty - qui sera le seul modèle encore produit après 2020 - et par des offres de rétrofit pour la flotte déjà en service. Bombardier propose ainsi une mise à niveau de l'avionique Garmin G5000 et une amélioration de la connectivité en cabine avec le système Gogo AVANCE L5.



L'intégration de la dernière version de l'avionique Garmin G5000 a été validée fin janvier par l'Administration fédérale américaine de l'aviation (FAA). Elle constituera le coeur de la planche de bord Vision du Learjet 75 Liberty, qui doit entrer en service mi-2020. Elle sera aussi proposée en rétrofit sur les Learjet 70 et Learjet 75 « classique » dès ce début d'année.



Selon Carl Wolf, vice-président Ventes et Marketing pour l'aviation de Garmin, « le poste de pilotage intégré G5000 de Garmin vient encore améliorer cette plateforme par des caractéristiques modernes comme la connectivité sans fil, un système de navigation aérienne FANS 1/A+ et plus encore ». Certaines fonctionnalités seront néanmoins en option. C'est le cas notamment du FANS 1/A+.



Début mars, Bombardier a aussi indiqué que le système de connectivité 4G pour les passagers Gogo AVANCE L5, développé par Gogo Business Aviation, serait proposé en option sur les Learjet neufs. Cela concernera donc principalement Learjet 75 Liberty, ainsi que les quelques Learjet 70 et 75 encore à livrer.



Le constructeur canadien va aussi faire un effort sur le rétrofit en proposant le système sur les Learjet 70 et 75, mais aussi sur leurs prédécesseurs, les Learjet 40 et 45. Ses clients pourront ainsi « faire installer le système dans tous les centres de service et établissements de service agréés de Bombardier aux États-Unis ».



Comme tous les systèmes de Gogo, basé sur la connexion sol-air, le Gogo AVANCE L5 est restreint au marché nord-américain. Son réseau terrestre Gogo Biz 4G couvre ainsi « la partie continentale des États-Unis et de grandes zones du Canada et de l'Alaska ».



Bombardier compte sur ces améliorations apportées par le Learjet 75 Liberty pour relancer l'attractivité de la famille Learjet. Depuis quinze ans, les livraisons n'ont cessé de baisser pour atteindre quatorze exemplaires en 2017 et douze les deux dernières années. Le Liberty ne reste néanmoins qu'une amélioration du Learjet 75, certifié en 2013, lui-même dérivé du Learjet 45 conçu dans les années 1990.



Quant à l'offre de ces équipements en rétrofit, elle doit permettre à Bombardier de générer de l'activité supplémentaire - et donc des revenus - sur sa flotte installée.