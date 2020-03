Le gouvernement amorce une ultime tentative de redressement de Camair-Co, en quasi faillite

Camair-Co est techniquement en faillite. Avec plus de la moitié de la flotte clouée au sol et des arriérés de salaires persistants, le transporteur national du Cameroun, lancé en 2011, est proche de la cessation d'activités. Dans un contexte économique difficile, l'Etat, actionnaire unique, vient d'engager une démarche pour la redynamisation du transporteur, avec la sélection du groupe d'audit EFAC par la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic du Cameroun pour réaliser son diagnostic.



Retenue parmi deux autres soumissionnaires (Moore Stephens et Aerotask), la société française d'audit aura deux mois pour faire un état des lieux et formuler des recommandations qui permettront de remettre Camair-Co sur pied.



Le personnel, qui accuse trois...