L'Aéro-Club de France prépare sa nouvelle édition du Grand prix du patrimoine

Comme chaque année, l'Aéro-Club de France tient à récompenser des personnes ou des associations qui oeuvrent à la préservation ou la restauration du patrimoine aéronautique. C'est pourquoi la commission patrimoine de l'institution a de nouveau lancé un appel à candidature pour l'attribution des différentes coupes. Les candidats ont jusqu'au 7 mai pour déposer leur dossier.



Cinq prix sont à attribuer dans le cadre de ce Grand prix du patrimoine : les coupes GIFAS, Fondation Saint-Exupéry, AIRitage, IPECA et SECAMIC. Le jury se tiendra de nouveau sous la présidence de Max Armanet.



Toute candidature doit retracer la vie de l'objet patrimonial (aéronef, bâtiment, objet d'art...) qu'elle souhaite valoriser et donc contenir toutes ses informations de la manière la plus détaillée possible et étayée au maximum par des documents visuels. La commission attend donc sa description (à l'aide d'un plan trois vues, de photos et d'une vidéo de trois minutes), son historique complet, les travaux effectués et les différences avec le modèle original, le cas échéant, avec leurs raisons. La restauration doit par ailleurs rester fidèle à l'original et avoir été achevée avant le 1er mai.



Enfin, la commission s'intéresse bien sûr également aux personnes qui portent ces projets et leur demande une fiche de présentation, décrivant leur personnalité et leurs motivations.



Les candidatures peuvent être adressées à :

Aéro-Club de France

Grand Prix du Patrimoine

6 rue Galilée

75016 Paris

Tel : 01 47 23 72 72

Mail : aeroclub(at)aeroclub.com