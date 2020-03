Airbus s'attend à une année « encore plus difficile » pour les avions gros-porteurs

Le patron d'Airbus s'inquiète de l'impact de l'épidémie du coronavirus sur les vols long-courriers, avec les conséquences que cela peut engendrer sur les besoins des compagnies aériennes en appareils gros-porteurs.



Airbus s'attend à une situation "encore plus difficile" cette année sur le marché déjà tendu des avions longs-courriers en raison de l'impact de l'épidémie de coronavirus sur le trafic aérien, a estimé mercredi son président exécutif Guillaume Faury. "On s'attend à une situation probablement encore plus difficile cette année et l'année prochaine, étant donné l'impact du coronavirus sur le trafic international, l'arrêt d'un certain nombre de lignes et donc une certaine surcapacité, au moins à court terme, qui ne va pas améliorer la situation", a-t-il indiqué devant les sénateurs de la commission des Affaires économiques. Le marché de la production de longs-courriers (Airbus A330, A350 et Boeing 747, 777 et 787) avait déjà connu "une situation très tendue l'année dernière sur les prises de commandes et sur la compétition avec Boeing", a-t-il ajouté. L'épidémie de coronavirus a provoqué une baisse de la demande et conduit de nombreuses compagnies aériennes dans le monde à suspendre tout ou partie de leurs liaisons vers la Chine. L'Association internationale du transport aérien (IATA) a évalué le manque à gagner lié à l'impact du nouveau coronavirus sur le trafic aérien à près de 30 milliards de dollars pour les compagnies en 2020, et redoute la "première baisse mondiale" des réservations depuis 2008-2009. Pour les constructeurs, l'enjeu est de savoir si les compagnies aériennes, dont certaines ont engagé des mesures d'économies, vont renoncer ou non à commander de nouveaux appareils. "Il va falloir continuer à travailler dur en 2020 pour gagner des contrats, sachant qu'il y en aura probablement moins à gagner en 2020 sur la partie long-courrier. En tout cas, c'est ce qu'on peut juger à court terme", a déclaré Guillaume Faury, précisant toutefois qu'il n'était "pas sûr que cela change complètement la perspective de l'année, c'est trop tôt pour le dire". Airbus compte livrer "environ 880 appareils" monocouloirs (A220 et famille A320) et longs-courriers en 2020, contre 863 en 2019. L'an passé, l'avionneur européen a enregistré 768 commandes nettes, dont 89 A330, 32 A350 et 70 annulations nettes d'A380. La production de ce dernier doit prendre fin cette année.