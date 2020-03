Coronavirus : nouvelles réductions de vols de Brussels Airlines vers l'Italie

Brussels Airlines a prolongé jusqu'au 28 mars la réduction de 30% de ses vols vers l'Italie en raison de la baisse de la demande liée au coronavirus, a annoncé mardi la compagnie aérienne belge. La filiale de Lufthansa avait déjà réduit la fréquence de ses vols jusqu'au 14 mars vers Milan (Linate et Malpensa), Rome, Venise et Bologne "afin de limiter l'impact économique négatif sur ses activités". La compagnie belge est "contrainte d'étendre les mesures et de réduire de 30% son offre de vols" vers ces destinations, auxquelles s'ajoute désormais Turin, entre le 16 et le 28 mars, indique-t-elle dans un communiqué. Cela représente environ quatre vols par jours, a précisé un porte-parole de la compagnie. L'Italie est le pays d'Europe le plus touché par le nouveau coronavirus. Brussels Airlines a aussi indiqué "étudier des mesures économiques, telles que le chômage technique temporaire", et étendu "son gel des embauches à l'ensemble de la compagnie". Le ralentissement de la demande provoqué par la propagation de l'épidémie a conduit de nombreuses compagnies européennes à réduire leurs programmes de vols et mettre en place des mesures d'économies.