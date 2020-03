Le premier Airbus ACJ320neo est livré à Acropolis

Acropolis Aviation réceptionne le tout premier Airbus ACJ320neo, après un chantier d'aménagement cabine réalisé par AMAC Aerospace à Bâle en 13 mois.



L'opérateur britannique Acropolis Aviation à réceptionné à Farnborough le 27 février le tout premier ACJ320neo, version VVIP du monocouloir remotorisé d'Airbus. L'appareil, immatriculé G-KELT et motorisé par des LEAP-1A (MSN 8403), était en phase de complétion depuis treize mois chez AMAC Aerospace à Bâle où il a également reçu sa livrée finale, l'appareil étant à l'origine peint aux couleurs d'Airbus Corporate Jets. Ce premier ACJ320neo avait rejoint les installations de la société MRO suisse en janvier 2019.



La cabine du nouvel appareil a été dessinée par Yves Pickardt du studio Alberto Pinto. Elle peut accueillir jusqu'à 19 passagers (17 passagers pouvant s'allonger) et dispose d'une chambre principale avec salle de bains de luxe avec douche rectangulaire, la plus grande jamais installée dans un avion monocouloir Airbus selon l'opérateur britannique.





© Acropolis Aviation

L'avion VVIP a été aménagé avec des matériaux précieux comme du cuir particulièrement fin et des placages en bois nobles. Il dispose aussi d'une cuisine de grande taille avec un four à induction pour la préparation de repas sans aucune fumée ni odeur.



Du côté de l'électronique, la cabine est équipée du système de gestion « Venue » de Collins Aerospace, ainsi que de son système de divertissement en vol « Stage » qui permet de visualiser des centaines de films et programmes télévisés sur 19 iPads individuels ainsi que sur quatre grands écrans de télévision repartis dans toute la cabine (y compris les fonctions de cartographie Airshow).



Collins Aerospace a également fourni son système « Viu LED » pour l'éclairage d'ambiance de la cabine. Par ailleurs, l'ACJ320neo d'Acropolis est évidemment équipé d'un système Wi-Fi à haut débit via une connectivité satellitaire en bande Ka.



Enfin, pour ne rien oublier, rappelons que la famille ACJ320neo d'Airbus dispose d'une altitude cabine réduite à 6400 pieds en moyenne contre 8000 pieds pour les monocouloirs Airbus croisant à leurs plafonds opérationnels. L'appareil d'Acropolis a en plus été équipé d'un humidificateur d'air pour accroître le confort des passagers pour les longs vols (plus de 12 heures d'autonomie).



L'opérateur britannique a par ailleurs annoncé que des dispositions étaient en cours avec Airbus Corporate Jets pour pouvoir présenter le nouvel avion sur le statique du prochain salon EBACE qui se tiendra à Genève du 26 au 28 prochains. Acropolis avait été le client de lancement de la famille ACJ320neo durant l'édition 2015 du salon.





