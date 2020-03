Airbus fait voler l'A330-900 à 251 tonnes de MTOW

Airbus a annoncé que son A330-900 à masse maximale au décollage accrue à 251 tonnes avait réalisé son premier vol le 28 février. Cette augmentation de neuf tonnes de la MTOW par rapport aux appareils livrés aujourd'hui confère à l'A330-900 un rayon d'action accru de 650 nm (à 7 200 nm, soit 13 300 km) ou une charge utile améliorée de six tonnes.



Cette variante de l'A330neo devrait être certifiée rapidement par l'EASA puisqu'Airbus indique attendre ce sésame pour le milieu de l'année.



L'A330-800, qui peut accueillir entre 220 et 260 passagers, aura lui aussi une version à 251 tonnes, qui lui permettra d'assurer de très longues routes transpacifiques. L'appareil vient d'être certifié dans sa version à 242 tonnes mi-février et devrait décrocher sa certification pour le modèle à 251 tonnes en 2021.



Airbus indique que les versions à 251 tonnes auront 99% de pièces communes avec les autres A330neo, l'amélioration ayant été rendue possible par des renforcements divers de la structure sans impact sur la masse et des adaptations sur les trains d'atterrissage. Certaines modifications de ces équipements ont par ailleurs permis d'espacer les intervalles de maintenance de dix à douze ans.