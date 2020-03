Coronavirus : Delta et American suspendent plusieurs liaisons avec Milan

Les compagnies aériennes Delta Air Lines et American Airlines ont annoncé la suspension de plusieurs liaisons entre des aéroports américains et Milan en raison de l'épidémie de coronavirus, le niveau d'alerte ayant été relevé aux Etats-Unis. Dans un communiqué publié dimanche, Delta a indiqué interrompre tous ses vols entre l'aéroport international John F. Kennedy de New York (JFK) et l'aéroport de Milan Malpensa (MXP). Le dernier vol New-York Milan de Delta décollera lundi, tandis que le dernier Milan-New York est prévu mardi. Le service doit reprendre début mai. Delta a précisé que ses trajets entre Rome et Atlanta n'étaient pas modifiés. De son côté, American a averti samedi soir suspendre ses vols entre New York et Milan ainsi que ceux entre l'aéroport de Miami (MIA) et Milan jusqu'au 25 avril "en raison d'une baisse de la demande". Les deux groupes ont précisé que les clients dont le vol est annulé pourront effectuer une nouvelle réservation lors de la reprise du trafic ou se faire rembourser. Ces annonces font suite à des recommandations émises samedi par les autorités américaines, qui demandent à leurs ressortissants de ne pas se rendre dans certaines zones d'Italie et de Corée du Sud où se trouvent d'importants foyers du virus. Delta et American, ainsi que la troisième grande compagnie aérienne américaine United Airlines, avaient déjà annoncé ces dernières semaines la réduction ou la suspension de certains vols vers la Chine, où l'épidémie s'est déclarée fin décembre, ainsi que vers plusieurs pays asiatiques. Le nombre de cas de nouveau coronavirus dans le monde s'élevait à 88.257, dont 2.996 décès, dans 66 pays et territoires, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 17h00 GMT. En Italie, l.694 cas, dont 34 décès, ont été recensés.