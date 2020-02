Lufthansa Coronavirus : Lufthansa annonce de nombreuses suppressions de vols AFP IL Y A 1 HEURE | 286 mots La compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé vendredi qu'elle comptait réduire fortement ses offres de vols dans les prochaines semaines, dans un contexte de chute du trafic aérien lié à l'aggravation de l'épidémie de coronavirus. "En raison de la propagation accélérée du coronavirus", le groupe Lufthansa "pourra réduire jusqu'à 25%" ses "offres de courts et moyens courriers", et immobiliser au sol "23 avions long-courriers", contre seulement 13 actuellement, a indiqué l'entreprise dans un communiqué. L'ampleur de ces mesures pourra être revue à la baisse en fonction de "l'évolution de la propagation du virus", précise toutefois la compagnie aérienne. Le groupe réfléchit également à la "possibilité" d'introduire "du temps partiel" pour les salariés du groupe. La compagnie aérienne avait déjà annoncé mercredi qu'elle allait geler ses embauches et proposer des congés sans solde à ses employés pour "affronter les effets économiques du coronavirus" alors que l'épidémie continue de progresser. Mi-février, l'Organisation internationale de l'aviation civile avait déjà averti que la nouvelle épidémie pourrait entraîner une baisse de 4 à 5 milliards de dollars des recettes des compagnies aériennes mondiales. L'impact économique global du coronavirus pour les prochains mois "ne peut pas être actuellement estimé", ajoute toutefois l'entreprise, qui doit publier ses résultats financiers annuels le 19 mars prochain. Signe de fébrilité, le titre de Lufthansa a chuté de près de 21% à la Bourse de Francfort cette semaine, dans un contexte de panique des investisseurs suscitée par l'épidémie. fcz/lth Lufthansa