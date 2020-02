Coronavirus : frappés par une baisse de la demande, IAG et EasyJet prennent des mesures d'économies

Les transporteurs aériens IAG et EasyJet ont annoncé vendredi avoir observé un ralentissement de la demande en Europe et en Asie en raison du coronavirus, ce qui les poussent à annuler des vols et à prendre des mesures d'économies.



IAG, propriétaire de British Airways et Iberia, a annoncé dans un communiqué ne pas être en mesure de faire de prévision précise pour 2020 en raison de l'épidémie qui perturbe ses activités sur les continents européens et asiatiques.



British Airways a par exemple suspendu sa desserte de la Chine et ne propose plus qu'un vol quotidien vers Hong Kong. Et à partir du 13 mars,la compagnie va réduire le nombre de ses vols vers la Corée du Sud.



De même, IAG explique avoir annulé des vols vers l'Italie et va réduire ses dessertes du pays dans les prochains jours.



Pour limiter l'impact financier de cette crise, le groupe va prendre plusieurs initiatives pour maîtriser ses coûts.



Lors d'une conférence téléphonique, son directeur général Willie Walsh n'a pas donné de détail sur ces mesures.



"Je ne dirais pas que c'est sans précédent", a-t-il dit à propos de l'impact du coronavirus sur le transport aérien, estimant que son groupe a les reins suffisamment solides pour traverser ces turbulences.



IAG a dans le même temps dévoilé une chute de son bénéfice net de 40,6% à 1,715 milliard d'euros en 2019 en raison du coût d'une grève de pilotes chez British Airways et d'une hausse de la facture de carburants dans un marché aérien moins favorable.



Dans un communiqué distinct, la compagnie britannique EasyJet a quant elle annoncé une série de mesures d'économies en raison de l'épidémie de coronavirus qui pèse sur la demande en Europe et entraîne des annulations de vols.



EasyJet explique qu'elle gèle le recrutement, réduit ses dépenses administratives et propose des congés sans solde à ses salariés. Les annulations de vols concernent quant elles surtout l'Italie, le principal foyer de l'épidémie en Europe, précise la compagnie.



Il est encore "trop tôt pour déterminer quel sera l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur les perspectives et les prévisions de l'année en cours", indique EasyJet.