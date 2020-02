Pertes en hausse pour la compagnie aérienne SAS au premier trimestre

La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé mercredi un creusement de ses pertes nettes pour le premier trimestre de l'exercice en cours, lié à des effets de change et à de nouvelles normes comptables et elle s'attend pour l'instant à un impact limité de l'épidémie de coronavirus. Ces pertes se sont élevées à 861 millions de couronnes (88,6 millions de dollars ou 81,5 millions d'euros) pour le premier trimestre courant de novembre 2019 à janvier 2020, contre 469 millions pour la même période l'an dernier. Fin janvier, la compagnie a suspendu ses vols vers Pékin et Shanghai en raison de l'épidémie de coronavirus. Elle a précisé ensuite que cette suspension serait maintenue jusqu'à fin mars. Elle évalue les pertes consécutives à l'annulation de ces vols à 200 millions de couronnes. "Tant que l'épidémie de Covid-19 est contenue géographiquement et que la suspension des vols est limitée à la saison hivernale, elle devrait avoir un impact marginal sur nos bénéfices", a souligné le directeur général Rickard Gustafson en présentant les résultats de la société. Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est lui accru de 3,2% à 9,7 milliards de couronnes, grâce principalement à une augmentation du nombre de passagers. Cependant cette forte croissance a été obérée par des effets de change négatifs, en raison de la faiblesse des monnaies suédoise et norvégienne. Les résultats ont aussi subi les effets de l'adoption d'une nouvelle norme comptable (IFRS 16). Peu après l'ouverture de la Bourse de Stockholm, l'action SAS chutait de 6,3%.