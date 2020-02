L'Airbus A321P2F est certifié par l'EASA

Un nouveau modèle vient étoffer la liste des appareils convertibles en avions cargos. Elbe Flugzeugwerke a en effet annoncé le 25 février que l'EASA avait octroyé son STC (certificat de type supplémentaire) au programme de conversion Airbus A321P2F (Passenger to freighter). Cet événement intervient un mois après le premier vol du premier prototype - réalisé le 22 janvier. Cet appareil, converti à Sinagpour, est destiné à être livré à Vallair.



Le STC sera détenu par EFW. C'est donc la société allemande qui sera responsable du soutien auprès des clients et de l'ingénierie en phase de production en série, une tâche qu'elle reprend à sa maison-mère ST Engineering qui se chargeait de l'ingénierie jusqu'à l'obtention du STC. Elle gère aussi la répartition des contrats de conversion entre les usines de Singapour, de Chine, des États-Unis et d'Allemagne.



Lancé en 2015, le programme A321P2F a l'avantage de proposer une plateforme monocouloir capable de comporter des conteneurs à la fois sur le pont principal (jusqu'à quatorze positions) et sur le pont inférieur (jusqu'à dix positions). Il devrait être capable de transporter jusqu'à 27,9 tonnes de fret sur plus de 2 300 nm. Selon le directeur général d'EFW, Andreas Sperl, cela fait de lui « le remplaçant idéal des Boeing 757 convertis les plus anciens ».



En plus du premier vol du premier A321P2F, le programme a réalisé quelques avancées en termes marketing. Une lettre d'intention a été signée par Keystone Holdings - une coentreprise entre ST Engineering et Qantas - pour la conversion d'un appareil. Celle-ci devrait être réalisée dans les installations de Singapour pour une livraison fin 2021. Avant cela, un autre contrat aveait été conclu avec BBAM pour la conversion de deux A321. Le premier est entré en chantier en janvier, le second devrait le rejoindre au mois de mars.