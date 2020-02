Les paradoxes du salon MRO Middle East de Dubaï

Cheikh Ahmed bin Saïd Al Maktoum avait le sourire ce matin en parcourant les allés du salon MRO Middle East / AIME qui vient d'ouvrir ses portes à Dubaï. Il faut dire que depuis la dernière édition du Dubai Airshow en novembre et avec les nouvelles commandes d'avions commerciaux d'Emirates, il souffle clairement un nouveau vent d'optimisme pour la grande compagnie aérienne du Moyen-Orient, ce qui se traduit logiquement par une plus grande visibilité et de nouvelles opportunités pour les acteurs de la maintenance et de la cabine à plus ou moins long terme.



Le plus important événement professionnel dédié à l'aviation commerciale du Moyen-Orient a d'ailleurs commencé sur les chapeaux de roue avec l'inauguration du doublement des installations d'AMES (Aerostructures Middle East Services) sur son site de Jebel Ali, la coentreprise d'AFI KLM E&M et de Safran Nacelles devenant pratiquement un « engine shop » en venant s'attaquer aux carters de soufflante des GE90-110/-115B. Il y eut aussi l'annonce du partenariat entre Safran Nacelles et Sabena technics pour déployer des équipes d'experts « voltigeurs » pour des réparations rapides de par le monde, ou encore ce nouveau contrat signé entre Revima et Air Arabia, la grande compagnie low-cost de l'Émirat voisin de Sharjah, pour les révisions des trains d'atterrissage de ses A320.



Mais cette édition du salon MRO Middle East n'a pas aussi manqué d'être l'objet d'importantes critiques du fait de sa trop grande proximité temporelle avec le dernier Dubai Airshow, ce qui n'est évidemment pas très propice aux développement des affaires.



Pire, les premiers effets de la crise du coronavirus se sont également déjà fait sentir, de nombreux acteurs de l'après-vente nous confiant avoir subi une très nette baisse de la demande de pièces détachées et consommables en provenance des compagnies aériennes chinoises, conséquence logique d'une diminution de près de 60% de leurs opérations depuis ces dernières semaines.



On l'aura compris, les prochains mois s'annoncent bien complexes, mais l'optimisme doit demeurer. Il suffit simplement de regarder au-delà.