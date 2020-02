Les Airbus A220 et A330 d'Air Canada et Air Transat seront entretenus au Québec

Air Canada réorganise une partie de la maintenance de sa flotte, notamment pour la rapprocher de son siège. La compagnie canadienne a conclu deux importants contrats avec AAR et Avianor, leur confiant la maintenance cellule de ses Airbus A330 et A220, respectivement, et l'établissement de centres d'excellence pour ces deux activités. Ces accords n'en sont encore qu'au stade de lettre d'intention et leur finalisation est assujettie à l'obtention de l'accord de toutes les autorités pour la fusion avec Air Transat, dont les appareils seront également couverts.



L'accord avec AAR a pour objectif de rapatrier la maintenance cellule de la flotte A330 des deux compagnies au Canada. La société MRO américaine s'est engagée à investir massivement à Trois-Rivières pour assurer...