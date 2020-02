Après la ligne HS2, Boris Johnson attendu sur l'agrandissement d'Heathrow

Après le feu vert donné à la ligne de train HS2, Boris Johnson est attendu au tournant sur l'agrandissement de l'aéroport d'Heathrow, un projet faramineux qu'il ne porte pas dans son coeur et qui déplaît aux écologistes. Le Premier ministre britannique se présente depuis son arrivée au pouvoir comme un ardent défenseur des grands projets d'infrastructure, censés revigorer l'économie après le Brexit. C'est la raison pour laquelle il a validé la ligne de train à grande vitesse HS2 malgré son coût exorbitant et son impact sur l'environnement. Elle doit réduire la durée des trajets entre Londres et le centre et le nord de l'Angleterre, des régions dans lesquelles son Parti conservateur a réalisé des percées lors des élections législatives de décembre. HS2 enclenchée, l'autre projet d'infrastructure épineux qui attend le gouvernement est l'agrandissement d'Heathrow. La construction d'une troisième piste dans cet aéroport situé à l'ouest de Londres et le plus fréquenté d'Europe, avec 78 millions de voyageurs par an, a reçu l'aval du précédent gouvernement conservateur en 2018. L'ambition d'Heathrow est d'accueillir à terme 130 millions de passagers par an. - Les doutes de Boris - Malgré les promesses de créations d'emplois, Boris Johnson n'a jamais caché ses doutes sur ce projet dont il estime qu'il va gâcher le paysage, et compte avoir son mot à dire sur cette extension. Il avait par le passé dit qu'il n'hésiterait pas à se mettre en travers des bulldozers pour empêcher la construction de la piste. Et en décembre, il a exprimé des "doutes" sur la capacité des promoteurs à préserver la qualité de l'air et limiter la pollution sonore. L'agrandissement d'Heathrow est sous le feu des critiques des mouvements écologistes qui dénoncent l'augmentation de la pollution et des nuisances sonores. L'aéroport tente de tempérer ces craintes en prévoyant de changer le cours de rivières pour les préserver et en promettant que ses bâtiments et infrastructures seront neutres en carbone d'ici 2035. Les travaux doivent débuter en 2022 et durer quatre ans. Les nouveaux terminaux ne seront prêts quant à eux que vers 2050, soit l'échéance que s'est donnée le gouvernement pour atteindre la neutralité carbone à l'échelle du pays. Boris Johnson "va continuer de tergiverser (...) jusqu'à que le zéro émission soit une réalité", estime Howard Wheeldon, analyste spécialisé dans l'aviation, interrogé par l'AFP. - Obstacles en série - La tâche du Premier ministre pourrait être facilitée par des décisions de justice attendues à la suite notamment d'une plainte déposée par le maire de Londres, plusieurs arrondissements de la capitale et l'ONG Greenpeace. Après avoir perdu une première manche devant les tribunaux en mai, les plaignants ont fait appel et une décision devrait être rendue bientôt. "La troisième piste d'Heathrow a beaucoup d'obstacles à franchir" et "il semble peu probable qu'elle puisse tous les passer", déclare à l'AFP John Sauven, directeur général de Greenpeace UK. L'agrandissement "demande trop d'argent des actionnaires d'Heathrow qui pourraient se désengager pour marquer leur opposition" et "il engendrera trop de bruit, de pollution de l'air et de trafic pour les résidents, et beaucoup trop de carbone pour la planète", souligne-t-il. Son coût doit atteindre 30 milliards de livres, dont 14 milliards pour la première phase qui prévoit la construction d'un tunnel pour faire passer sous cette nouvelle piste la M25, un important axe routier entourant la capitale. Par la suite sont prévus des travaux sur les terminaux et le regroupement des parkings du site, ainsi que de nouveaux hôtels et immeubles de bureaux. Contrairement à HS2 qui fait appel aux contribuables, le projet doit être financé par le consortium d'investisseurs propriétaire de l'aéroport dont des fonds souverain de Chine, de Singapour et du Qatar. "Le Royaume-Uni a tout à gagner de la nouvelle piste d'Heathrow, en connectant le pays à la croissance mondiale et c'est pourquoi nous devons aller au bout", a plaidé récemment le directeur général de l'aéroport, John Holland-Kaye.