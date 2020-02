Airbus-Boeing: vers la suppression d'une aide fiscale cruciale aux Etats-Unis

Nouveau rebondissement dans le conflit commercial opposant l'Union européenne aux Etats-Unis sur les subventions accordées à Airbus et Boeing: des élus de l'Etat de Washington (nord-ouest) ont introduit mercredi une proposition de loi supprimant une importante aide fiscale mise en place il y a 16 ans en faveur de l'avionneur américain. Cette proposition de loi, parrainée par les élus démocrates locaux Marko Liias et Pat Sullivan, supprimerait une exemption fiscale réduisant de 40% le taux d'imposition des sociétés aéronautiques basées dans cet Etat, qui abrite les principales usines d'assemblage de Boeing à Renton (737 MAX) et à Everett (787, 777, 767, 747). Cette exemption est une des subventions publiques accordées à Boeing mais jugées illégales par l'Union européenne dans son conflit commercial avec les Etats-Unis devant l'Organisation mondiale du Commerce (OMC). Elle et d'autres aides octroyées à Boeing dans l'Etat de Washington ont permis au constructeur aéronautique d'économiser environ 230 millions de dollars en 2018. La nouvelle loi aligne le taux d'imposition du chiffre d'affaires de l'industrie aéronautique sur celui des autres groupes industriels, selon le texte consulté par l'AFP. Boeing et l'industrie aéronautique vont toutefois continuer à bénéficier d'une variété de crédits d'impôts, notamment sur les activités de recherche et développement. Le calendrier d'adoption de la loi par le Congrès de l'Etat de Washington n'est pas connu pour l'instant mais ses auteurs voudraient qu'elle soit adoptée rapidement et effective dès le 1er avril prochain. Son entrée en vigueur est soumise néanmoins à quelques conditions, dont "un accord entre les Etats-Unis et l'Union européenne pour résoudre leurs différents devant l'organisation mondiale du commerce concernant les avions civils commerciaux", peut-on lire dans le texte. La nouvelle loi est soutenue par Boeing, qui espère qu'elle va permettre de résoudre, à son avantage, le différend commercial opposant Washington à Bruxelles. "Nous soutenons entièrement cette proposition de loi et avons poussé pour sa mise en place", a déclaré Boeing dans un courriel à l'AFP.