A320neo : Lufthansa Technik signe avec Collins Aerospace pour intervenir sur ses nacelles

Collins Aerospace et Lufthansa Technik (LHT) ont signé un accord de licence pour la maintenance des nacelles des PW1100G-JM de Pratt & Whitney (famille A320neo).



L'équipementier américain va ainsi fournir à la société MRO du groupe Lufthansa des informations techniques et des informations sur les processus de réparations, des outils spécifiques à l'OEM ainsi qu'un accès à des pools d'actifs pour qu'elle puisse intervenir directement sur ce type d'équipement.



LHT pourra également s'appuyer sur les huit centres de réparation de nacelles de Collins Aerospace.



Collins Aerospace, née du rapprochement d'UTC Aerospace Systems (UTAS) et de Rockwell Collins il y a deux ans, précise que plus de 1100 de ses nacelles sont déjà en services sur la famille A320neo. Pour rappel, Lufthansa était également la compagnie de lancement du programme A320neo.



L'équipementier américain avait déjà tissé de multiples accords avec Lufthansa Technik, la société allemande pouvant par exemple intervenir sur les nacelles des 787 et A350.



La division MRO du groupe Lufthansa avait par ailleurs signé un contrat de licence avec Collins Aerospace Systems à la fin de l'année dernière pour la maintenance du train d'atterrissage principal de l'A380, une capacité qui doit être disponible dès cette année chez sa filiale spécialisée à Londres (Lufthansa Technik Landing Gear Services UK), pour répondre aux besoins de clients de la région EMEA.