Le Twin Otter série 400 fête ses dix ans

Cela fait dix ans que le Twin Otter a redécollé. Viking a célébré le 16 février l'anniversaire du décollage du premier DHC-6-400 à Calgary. En 2010, l'avionneur canadien a en effet concrétisé la résurrection du programme avec ce premier vol de la nouvelle série 400, sa certification par Transport Canada et la livraison du premier appareil lors du salon de Farnborough.



Cela faisait alors 22 ans qu'un Twin Otter neuf n'avait pas décollé, depuis la fermeture de l'usine De Havilland Canada en 1988. L'avionneur avait alors produit 844 appareils. Après avoir acquis les certificats de type des DHC-1 à 7 auprès de Bombardier en 2005 (pour continuer à produire les pièces et se renforcer sur l'activité maintenance) et avoir...