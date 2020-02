Bientôt un nouveau CCO pour Air France

Vingt ans après sa création, le CCO d'Air France se prépare donc à déménager. Son nouveau lieu d'implantation est déjà réservé, toujours au sein du siège social de la compagnie à Roissy. Cela va permettre d'accroître la surface disponible de 200 à 300 m². Cet agrandissement va redonner de l'espace aux 500 personnes qui s'y relaient, notamment aux représentants du dispatch et de la maintenance dont le nombre a crû ces dernières années. Un nouveau centre de crise sera aussi installé au plus près du plateau.



Cette réingénierie porte aussi sur la mise en place d'une nouvelle organisation, plus en phase avec les besoins actuels. Pour Jean-Yves Chaumet, directeur du contrôle des opérations, l'objectif est de revoir l'ergonomie du plateau. La position des opérateurs sera modifiée selon les liens fonctionnels entre les différents métiers (dix-sept en tout), afin de faciliter leurs interactions. Le nouveau CCO va aussi permettre d'intégrer de nouveaux métiers à cette organisation. Autant de facteurs qui rendaient le déménagement nécessaire pour Jean-Yves Chaumet.



Une des difficultés majeures sera d'organiser le transfert sans perturber le fonctionnement du CCO actuel, explique Jean-Yves Chaumet. Du fait de l'importance de ce rouage dans l'organisation de la compagnie, une discontinuité de son activité gripperait la machine Air France. Il faudra ensuite s'assurer que le nouveau CCO soit pleinement opérationnel avant la prise de relai.



Air France entend aussi travailler à l'amélioration des moyens mis à la disposition des opérateurs. L'accent sera mis sur les outils informatiques d'aide à la décision. Jean-Yves Chaumet estime que le CCO actuel dispose déjà de la bonne infrastructure en la matière, mais entend augmenter les volumes avec une utilisation accrue des possibilités offertes par l'intelligence artificielle et le traitement de données. Le directeur du contrôle des opérations précise néanmoins que cette évolution n'est elle pas liée au déménagement.





L'actuel centre de crise © L. Barnier / Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés Air France va faire évoluer son coeur névralgique. La compagnie française vient de lancer un projet de réingénierie de son centre de contrôle des opérations (CCO) pour la deuxième moitié de 2021. Il va disposer d'un espace plus grand, avec un agencement optimisé et des capacités d'évolutions pour s'adapter aux changements des prochaines années.Vingt ans après sa création, le CCO d'Air France se prépare donc à déménager. Son nouveau lieu d'implantation est déjà réservé, toujours au sein du siège social de la compagnie à Roissy. Cela va permettre d'accroître la surface disponible de 200 à 300 m². Cet agrandissement va redonner de l'espace aux 500 personnes qui s'y relaient, notamment aux représentants du dispatch et de la maintenance dont le nombre a crû ces dernières années. Un nouveau centre de crise sera aussi installé au plus près du plateau.Cette réingénierie porte aussi sur la mise en place d'une nouvelle organisation, plus en phase avec les besoins actuels. Pour Jean-Yves Chaumet, directeur du contrôle des opérations, l'objectif est de revoir l'ergonomie du plateau. La position des opérateurs sera modifiée selon les liens fonctionnels entre les différents métiers (dix-sept en tout), afin de faciliter leurs interactions. Le nouveau CCO va aussi permettre d'intégrer de nouveaux métiers à cette organisation. Autant de facteurs qui rendaient le déménagement nécessaire pour Jean-Yves Chaumet.Une des difficultés majeures sera d'organiser le transfert sans perturber le fonctionnement du CCO actuel, explique Jean-Yves Chaumet. Du fait de l'importance de ce rouage dans l'organisation de la compagnie, une discontinuité de son activité gripperait la machine Air France. Il faudra ensuite s'assurer que le nouveau CCO soit pleinement opérationnel avant la prise de relai.Air France entend aussi travailler à l'amélioration des moyens mis à la disposition des opérateurs. L'accent sera mis sur les outils informatiques d'aide à la décision. Jean-Yves Chaumet estime que le CCO actuel dispose déjà de la bonne infrastructure en la matière, mais entend augmenter les volumes avec une utilisation accrue des possibilités offertes par l'intelligence artificielle et le traitement de données. Le directeur du contrôle des opérations précise néanmoins que cette évolution n'est elle pas liée au déménagement.