Atlasglobal dépose le bilan

La compagnie aérienne turque Atlasglobal, qui effectuait notamment plusieurs liaisons avec l'Europe, a déposé le bilan et interrompu tous ses vols, ont annoncé vendredi les autorités de l'aviation civile. "Atlas, qui n'était plus en mesure d'assurer ses opérations, s'est déclaré en faillite et a mis fin à ses vols", a indiqué la Direction générale de l'aviation civile turque dans un communiqué. Confrontée à de graves difficultés financières, la compagnie aérienne avait annoncé fin novembre la suspension pour une durée d'un mois de ses opérations, afin de lancer un plan de "restructuration". Mais cette suspension n'a pas permis à Atlasglobal de redresser la barre. Selon les médias turcs, Atlasglobal a annoncé mercredi à ses employés qu'ils allaient perdre leur travail. D'après le site spécialisé turc Airport Haber, Atlasglobal est en passe de devenir la première compagnie à faire faillite dans l'histoire de l'aviation civile turque. Fondée en 2001, Atlasglobal desservait une cinquantaine de villes dans 35 pays.