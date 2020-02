Coronavirus : le travail a repris sur la FAL d'Airbus en Chine

La ligne d'assemblage d'A320 d'Airbus à Tianjin, près de Pékin, a rouvert en début de semaine après une semaine de fermeture en raison de la crise sanitaire causée par le coronavirus, a annoncé jeudi le président exécutif d'Airbus, Guillaume Faury. "Nous avons relancé la production en début de semaine dans un environnement plus complexe en matière de santé et de sécurité, mais avec la même organisation et la même efficacité", a affirmé M. Faury en présentant à la presse à Blagnac, près de Toulouse (sud de la France) les résultats annuels de l'avionneur européen. L'usine avait été fermée une semaine à l'occasion du Nouvel An chinois et "le gouvernement (chinois) a demandé une semaine de fermeture supplémentaire, ce que nous avons fait", a relaté Guillaume Faury, qui s'exprimait en anglais. "Nous entrons dans une nouvelle phase avec beaucoup de précautions en matière de santé et de sécurité", a-t-il ajouté, évoquant "une semaine de production perdue que nous allons essayer de rattraper au cours de l'année". Airbus avait aussi justifié la semaine passée la fermeture du site par les "défis logistiques" posés par les "restrictions de voyage dans le pays et au niveau international". Inaugurée en 2008, la ligne d'assemblage final (FAL) de Tianjin dispose d'une capacité de production de six A320 par mois. Airbus réalise également à Tianjin les aménagements intérieurs et la peinture d'une partie de ses long-courriers A330 et compte faire de même pour une partie des A350 à partir du second semestre 2020. mra/tq/spi