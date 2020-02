La FAA rappelée à l'ordre pour son laxisme vis-à-vis de Southwest

Les manquements de l'agence fédérale de l'aviation (FAA) ont fait prendre des risques à des millions de passagers de la compagnie américaine Southwest, selon un audit de l'inspection générale du ministère des Transports, dont les conclusions ont été publiées mercredi. Le ministère (DoT) attribue un carton rouge au régulateur de l'aérien pour sa supervision jugée laxiste de Southwest, une des plus grandes compagnies aériennes des Etats-Unis. La FAA est censée passer en revue la gestion des risques par la compagnie aérienne. Cette supervision a été jugée "inefficace". Il est en outre reproché à la FAA de s'être reposée sur les conclusions de la compagnie lors de ses évaluations. Southwest a par exemple toujours affirmé que les problèmes qu'elle rencontrait en matière de sécurité présentaient des "risques faibles" pour les passagers, conclusion adoptée par la suite par la FAA. Or l'agence fédérale "ne peut apporter de garanties que la compagnie a agi avec le degré de sécurité maximum dans l'intérêt du public comme l'exige la loi", déplore le ministère. La FAA est aussi critiquée pour n'avoir pas fourni à ses inspecteurs des lignes directrices sur la meilleure façon d'évaluer les risques et la culture de sécurité d'une compagnie aérienne. L'enquête du ministère a été enclenchée par une plainte reçue, début 2018, sur la hotline, la ligne directe mise en place au ministère pour recevoir toute plainte. Celle-ci mettait en cause les informations fournies aux pilotes par Southwest. En avril de la même année, un moteur d'un avion, exploité par Southwest, a connu une défaillance lors d'un vol, ce qui a provoqué la mort d'une passagère, premier décès en neuf ans lors d'un incident aérien sur le sol américain. L'audit a dénombré un certain nombre d'irrégularités: Southwest opérait par exemple certains avions avec des informations approximatives sur le poids et l'équilibre longitudinal, affirme le ministère américain. Des données fausses de ce type étaient "fréquemment" communiquées aux pilotes, ce qui était de nature à affecter "gravement" la sécurité et la performance de l'avion, déplore encore le DoT, qui fait une dizaine de propositions pour mieux superviser Southwest. La FAA devrait par exemple mieux former ses agents.