Le Groupe ADP se met en quatre pour 2020

« L'année 2019 a été bonne à tous les égards. » Augustin de Romanet, PDG du Groupe ADP, affichait une satisfaction certaine au moment de présenter ses résultats annuels. Malgré la fermeture anticipée de l'aéroport Atatürk d'Istanbul et un repli du trafic à Orly - en partie dû à la faillite d'Aigle Azur et la rénovation de la piste 3 - le groupe aéroportuaire a affiché une performance solide l'an passé. De quoi se projeter vers l'avenir, à savoir la signature du quatrième Contrat de régulation économique (CRE 4), pour la période 2021-2025, et la construction du Terminal 4 (T4).



Augustin de Romanet a fait le point sur l'avancée du CRE 4. Il a annoncé avoir fini les consultations publiques et les réunions avec l'IATA et que la commission consultative aéroportuaire allait se saisir du sujet au cours des prochains mois. Suivront les négociations avec l'Etat puis la saisine de l'Autorité de régulation des transports (ART). Le PDG du Groupe ADP espère ainsi une signature du CRE 4 vers novembre 2020.



Cette signature conditionnera le lancement des travaux pour le T4 de Paris-Charles de Gaulle. Si le CRE 4 est conclu cet automne, Augustin de Romanet espère le début du chantier avant la fin de l'année ou début 2021. Groupe ADP est en effet prêt à lancer l'enquête publique afin d'obtenir l'autorisation environnementale, dernière étape légale nécessaire avant la concrétisation du projet.



Pour rappel, le T4 doit permettre d'accueillir 35 à 40 millions de passagers à l'horizon 2037, suite à une ouverture en quatre phases. La première tranche doit être livrée en 2028. Le coût du projet est estimé entre 7 et 9 milliards d'euros, entièrement financé par le groupe.



Il reste au moins une grosse incertitude dans ce beau programme : la possible privatisation du Groupe ADP. Le compteur est encore loin des 4,7 millions de signatures nécessaires pour lancer un referendum d'initiative partagé, dernier rempart à cette opération. Et le décompte s'achève dans un mois. Dès lors, au titre de la loi PACTE adoptée l'an dernier, le Gouvernement peut lancer l'ouverture du capital.



Augustin de Romanet a, de son côté, assuré que tout avait été d'ors et déjà fait pour le groupe soit prêt dès que le processus serait enclenché. Les conséquences de la privatisation devront néanmoins être intégrées au prochain CRE.