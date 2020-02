Groupe ADP : bénéfice net à 588 millions d'euros en 2019, en baisse de 3,5%

Le Groupe ADP a annoncé lundi un bénéfice net de 588 millions d'euros, en baisse de 3,5%, pour 2019, une année marquée par la fermeture anticipée de l'aéroport Atatürk d'Istanbul qu'il avait dans son portefeuille jusqu'à début avril. Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 4,700 milliards d'euros, en progression de 17,3% grâce à la croissance des activités aéronautiques et commerciales à Paris, l'impact de l'intégration de deux sociétés de services à Paris et l'intégration de l'aéroport d'Amman depuis avril 2018, selon un communiqué du groupe. Le groupe fixe l'hypothèse de croissance du trafic des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et d'Orly "entre +2% et +2,5% en 2020 par rapport à 2019". En 2019, "le trafic total du groupe ADP s'établit à 234,5 millions de passagers pour l'année 2019, en baisse de 16,7% par rapport à 2018. Pour autant, sans prendre en compte le trafic de l'aéroport d'Atatürk, le trafic du groupe a progressé de +2,3% par rapport à 2018", a déclaré son PDG Augustin de Romanet, cité dans le communiqué. Le groupe "se félicite que le gouvernement turc ait tenu ses engagements en compensant le manque à gagner dû à l'expiration anticipée de cette concession", a-t-il ajouté. Le turc TAV Airports, dont Groupe ADP possède 46,1%, sera dédommagé par l'État turc de 389 millions d'euros pour l'arrêt en avril des vols commerciaux sur l'aéroport qu'il exploitait à Istanbul, où un nouvel aéroport a repris ce trafic, a annoncé le groupe en décembre. TAV détenait le droit d'exploiter l'aéroport national et international d'Atatürk à Istanbul pour quinze ans et demi, de juillet 2005 au 2 janvier 2021 mais n'avait pas obtenu ensuite la concession d'exploitation du nouvel aéroport.