Moxy Airways s'appellera Breeze Airways

Le véritable nom de celle qui était jusqu'alors connue comme Moxy Airways vient d'être révélé. La dernière création de David Neeleman s'appelle Breeze Airways, et reste donc proche du nom que l'entrepreneur américano-brésilien avait donné à sa maison-mère, Breeze Aviation Group. Elle doit débuter ses opérations cette année aux Etats-Unis avec des Embraer 195 mais attend son certificat de transporteur aérien de la FAA.



David Neeleman veut faire de Breeze une compagnie low-cost qui sera positionnée sur des liaisons intérieures où la concurrence est faible voire inexistante en vol direct, entre des hubs et des villes secondaires qui ont perdu leur connexion avec la concentration du ciel américain. Les vols seront programmés aux heures et périodes de pointe.



Elle ne sera pas parfaitement low-cost toutefois puisqu'elle exploitera deux types d'appareils. Elle débutera ses opérations avec des Embraer 195, qui voleront par la suite aux côtés d'Airbus A220. Les Embraer seront loués auprès d'une autre compagnie de David Neeleman, Azul. Un accord préliminaire a été signé avec le transporteur brésilien pour un maximum de vingt-huit avions régionaux.



Les soixante A220-300, annoncés en juillet 2018 et confirmés en janvier 2019, devraient être livrés à partir du printemps 2021. Si les Embraer assureront les routes les plus courtes ou celles où la demande est la plus faible, les A220 étendront le rayon d'action et les capacités de la compagnie, la rendant apte à desservir efficacement des lignes plus chargées et à lancer des routes internationales.