Finnair dégage un bénéfice surprise au 4e trimestre

La compagnie aérienne Finnair a fait état vendredi d'une baisse de son bénéfice net annuel, sous le poids notamment de la hausse des coûts d'exploitation, mais a surpris le marché en annonçant des résultats meilleurs qu'attendus pour le quatrième trimestre. A la Bourse d'Helsinki, le titre Finnair prenait près de 6% peu après 10H30 GMT, à 5,9 euros, dans un marché en baisse de 0,22%. Le bénéfice net pour le quatrième trimestre s'est élevé à 24,5 millions d'euros, contre 33,4 millions un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires de 774,9 millions, alors que les analystes tablaient sur 744 millions. Son résultat opérationnel s'est élevé à 31,2 millions, loin des 8,6 millions d'euros attendus par les analystes. Sur l'ensemble de l'année 2019, le transporteur a dégagé un bénéfice net en baisse de près de 17%, à 74,5 millions, pour un chiffre d'affaires en hausse de 9%, à 3,1 milliards. "En raison de l'environnement incertain, 2019 a été une année volatile pour nous, mais elle s'est terminée par un trimestre solide grâce à l'amélioration de la situation du marché", résume le groupe dans son rapport d'activité. Ses prévisions restent prudentes pour 2020: Finnair dit seulement prévoir une augmentation de sa capacité d'environ 4% par rapport à 2019. "En raison de la situation due au coronavirus, nous ne fournissons pas à l'heure actuelle d'estimation des recettes pour l'année. Les prévisions seront mises à jour dans le cadre du rapport intermédiaire du premier trimestre 2020", a indiqué le groupe. Découvert dans la métropole chinoise de Wuhan fin décembre, le nouveau coronavirus a déjà plus de 600 morts, en grande majorité à Wuhan et sa région. La compagnie, qui a multiplié ces dernières années ses liaisons avec l'Asie, a annoncé suspendre tous ses vols vers la Chine continentale en raison du virus "entre le 6 et le 29 février". L'Asie représente plus de 40% du chiffre d'affaires passagers de Finnair mais la compagnie a indiqué que l'impact financier au premier trimestre serait "relativement limité (...) puisque le premier trimestre, et surtout les semaines qui suivent le Nouvel An chinois, sont généralement faibles en termes de rentabilité pour les lignes de Finnair en Chine continentale".