Airbus enregistre 274 commandes en janvier mais 22 annulations de Lufthansa et Avianca

Airbus a démarré 2020 sur les chapeaux de roues, avec des commandes nettes pour 274 appareils et 31 livraisons. Les contrats ont, sans surprise, principalement concerné des A320neo mais l'A220 et l'A350 ont réussi à tirer leur épingle du jeu. En revanche, Airbus annonce avoir enregistré des annulations pour 22 appareils, de la part de Lufthansa et d'Avianca.



Du côté des bonnes nouvelles, l'avionneur a comptabilisé la commande incrémentale d'Air France pour dix A350-900, annoncée en décembre dernier. Les appareils sont destinés à remplacer les A380 actuellement en service et apporter davantage de flexibilité à la flotte. C'est également en janvier qu'Air Sénégal a finalisé son accord pour huit A220, dont les livraisons débuteront dès 2021.



Mais ce sont deux énormes contrats avec Spirit Airlines et Air Lease qui ont tiré les chiffres vers le haut. La compagnie américaine a confirmé sa centaine d'appareils de la famille A320neo (47 A319neo, 33 A320neo et vingt A321neo) tandis que la société de leasing s'est engagée sur 102 A320neo et A220 (dans le détail, 50 A220-300, 25 A321neo et 27 A321XLR), ainsi qu'un A350 supplémentaire. Par ailleurs, Cebu a acquis cinq A320neo et dix A321XLR. CALC et BOC Aviation ont ajouté une soixantaine de monocouloirs au carnet.



En revanche, Airbus n'a pas été épargné par les annulations. Son bilan de janvier montre que Lufthansa a renoncé à deux A350, le nombre de ses engagements passant de 45 à 43 appareils. Actuellement, la compagnie allemande exploite quinze exemplaires de l'appareil.



Par ailleurs, Airbus a entériné les modifications apportées par Avianca à sa commande de monocouloirs. Elle, qui attendait 28 A321neo au total en décembre, n'en aura plus que deux, ceux qui lui ont déjà été livrés. Sur les 26 autres, six ont été convertis en A320neo (les engagements passent de 92 à 98 appareils) et vingt ont été annulés. Par ailleurs, celle-ci avait négocié un report de cinq ans de ses livraisons et l'acquisition de vingt de ses A320neo par BOC (qui lui en louera entre dix et douze par la suite).