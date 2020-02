Leonardo s'est ouvert des perspectives à Heli-Expo

Leonardo n'aurait sans doute pas passé le même salon sans sa victoire pour le Navy Trainer. L'hélicoptériste s'est ainsi vu attribuer un premier contrat de 176 millions de dollars mi-janvier pour fournir les nouveaux Systèmes d'entraînement avancé pour hélicoptères (AHTS) de l'US Navy. Cet accord comprend 32 appareils, ainsi que les pièces, le soutien initial et la formation associés. Surtout il en appelle d'autres, la cible finale étant de 130 appareils.



Le TH-119 de Leonardo - qui sera désigné TH-73A dans l'US Navy - a ainsi grillé la priorité au 407GXi de Bell et au H135 d'Airbus Helicopters, seul monoturbine en compétition. Et l'AW159 Wildcat pourrait bien en faire de même avec le MH-60R Seahawk de Sikorsky (groupe Lockheed Martin) dans le duel qui les oppose en Corée du Sud, pour la fourniture de 12 hélicoptères de lutte anti-sous-marine, les munitions et le soutien associés. L'hélicoptériste européen croit ainsi fortement en sa victoire. Tout peut néanmoins être remis en cause à en croire le Financial Times, l'administration Trump ayant décidé de faire peser tout son poids dans la balance pour soutenir Sikorsky.





Le SH09 de Kopter va rejoindre la gamme de Leonardo. © Kopter

Une année compliquée



Si ce deuxième contrat se concrétise, il offrirait un véritable bol d'air à Leonardo qui en a bien besoin. Ce sera aussi la confirmation de la dépendance croissante de l'hélicoptériste aux commandes militaires. Lors des trois premiers trimestres de 2019, il n'avait engrangé que 2,2 milliards de commandes. C'est moitié que sur la même période en 2018. Les résultats 2019 ne seront connus qu'en mars, en même temps que ceux de l'ensemble du groupe. Ce dernier a d'ailleurs annoncé qu'ils seraient légèrement supérieurs à ses prévisions.



L'autre nouvelle marquante est venue de l'annonce surprise du rachat de Kopter et de son prometteur SH09. Leonardo va débourser pour cela 185 millions de dollars, assortis d'un intéressement sur les futurs bénéfices (mécanisme d'earn-out) à partir de 2022. La transaction sera finalisée dans les prochaines semaines.



Appareil monoturbine, le SH09 viendra se positionner en entrée de gamme, juste sous l'AW119 de Leonardo, en espérant que les deux appareils ne se fassent pas concurrence. Encore faut-il qu'il achève son développement. Son entrée en service est normalement prévue cette année, soit avec cinq ans de retard par rapport aux premières annonces, mais la certification semble encore loin.



Enfin, Leonardo a profité du salon pour annoncer que Gulf Helicopters serait le client de lancement de l'AW189K, nouvelle version de l'appareil super moyen motorisée par l'Aneto-1K de Safran Helicopters Engines. Il entrera en service au second semestre de cette année.



