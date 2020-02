Le salon de Singapour, symbole de la résilience du secteur aéronautique face aux crises

Premier grand événement aéronautique de l'année, le salon de Singapour ouvrira ses portes le 11 février prochain. Si cette édition devait être placée sous le signe de l'environnement, elle sera sans doute surtout marquée par l'épidémie du coronavirus en Chine, une crise qui inquiète évidemment bien au-delà de ses frontières et qui touche directement le transport aérien de la région.



La Chine, et plus généralement l'Asie, est le principal moteur de la croissance de l'industrie aéronautique depuis de nombreuses années et il est certain que cette nouvelle crise, qui vient s'ajouter aux déboires du 737 MAX de Boeing ou encore aux incertitudes liées aux interminables négociations post-Brexit qui s'annoncent, n'est pas pour rassurer.



Pourtant, cette édition du Singapore Airshow sera certainement l'occasion de rappeler que les tendances de fond restent assurément au beau fixe si l'on se positionne dans un temps plus long. Mieux, le salon de Singapour n'est pas attendu pour ses annonces de commandes d'avions commerciaux (on se souviendra de la seule commande annoncée il y a deux ans par ATR), même si quelques surprises sont cependant dans les cartons.



Il viendra tout d'abord confirmer les très importants appétits pour les services dans la région, et pas seulement dans l'île-État, victime des effets d'une concurrence intense et de ses coûts de main-d'oeuvre grandissants. Mais il sera surtout porté par l'innovation, tant Singapour est désormais synonyme de nouvelles technologies avec de très importantes ambitions dans les domaines de la cybersécurité, l'automatisation des processus, l'intelligence artificielle ou encore dans la fabrication additive.



On l'aura compris, le salon de Singapour ne sera certainement pas emporté par le pessimisme et les inquiétudes à court terme. C'est sans doute finalement le signe qu'en seulement 12 ans, il ne s'agit plus seulement d'un événement d'envergure régionale, mais bien de l'un des principaux salons aéronautiques mondiaux.