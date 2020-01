Wright Electric développe un moteur pour un avion électrique de 186 places

Wright Electric a officiellement lancé le développement d'un moteur destiné à propulser un avion électrique de 186 places. La société américaine est en train de construire un moteur électrique de 1,5 mégawatt, ainsi qu'un onduleur de 3 kilovolts, qui constitueront la centrale d'alimentation du système électrique de l'appareil, baptisé Wright 1. Elle est également en discussion avec BAE Systems au sujet des commandes de vol et des systèmes de gestion de l'énergie.



Le calendrier est ambitieux puisque Wright Electric compte débuter ses essais statiques dès 2021 puis ses essais en vol en 2023. L'objectif reste une mise en service de l'appareil en 2030.



Cela fait plusieurs mois que la société américaine travaille avec easyJet sur ce projet, recueillant l'expérience opérationnelle de la low-cost pour orienter la définition du concept. Elles ont déjà imaginé une mise en service de Wright 1 sur une liaison du type Londres - Amsterdam, suffisamment courte pour que les restrictions en termes de rayon d'action ne posent pas de problème mais également très demandée pour maximiser les gains environnementaux.



La participation d'easyJet ne s'étend pas au domaine financier. Pour cela, Wright Electric compte davantage sur les agences américaines favorables à la recherche dans l'aviation électrique - elle cite la NASA et l'AFRL (Air Force Research Laboratory). Mais l'engagement de la low-cost n'est plus à démontrer et Johan Lundgren, son CEO, s'est réjoui de la nouvelles : « tous ces développements nous permettent d'envisager un avenir plus durable pour l'aviation. »