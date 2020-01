IAG : Nouveaux patrons pour Iberia et Vueling

Javier Sánchez-Prieto, actuel patron de la compagnie aérienne espagnole à bas prix Vueling, va devenir PDG d'Iberia, autre compagnie ibérique comme elle filiale d'IAG, dans le cadre d'un grand remaniement dans la direction du groupe britannique aérien. M. Sanchez-Prieto remplace Luis Gallego, actuel patron d'Iberia depuis 2013, qui prendra la tête d'IAG après le départ de Willie Walsh fin mars. Marco Sansavini, actuel directeur commercial d'Iberia, va pour sa part prendre les commandes de Vueling, précise IAG dans un communiqué jeudi. Ce remaniement intervient quelques semaines après l'annonce début janvier que Willie Walsh allait céder les manettes d'IAG après quinze ans aux commandes d'un géant européen de l'aérien qu'il a forgé et qui traverse actuellement un trou d'air. Le départ de M. Walsh se produit dans la foulée d'un conflit social inédit entre sa compagnie phare British Airways et ses pilotes cet automne, et tandis que le groupe veut renforcer ses liaisons avec l'Amérique latine et faire de Madrid un "hub" majeur aérien.