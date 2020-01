Jazeera Airways confie la maintenance de 45 LEAP-1A à CFM International

C'est un contrat de 1,3 milliard de dollars que vient de remporter CFM International. Jazeera Airways a en effet décidé de souscrire un contrat RPFH (rate per flight hour) à long terme avec le motoriste, lui confiant la maintenance des moteurs de sa flotte d'A320neo.



Jazeera Airways prévoit de mettre vingt A320neo en service, dont quatre ont déjà été livrés. L'accord avec CFMI couvre donc l'intégralité de la flotte prévue, ainsi que cinq moteurs de rechange. La société franco-américaine s'occupera de la flotte de LEAP-1A de la compagnie koweïtienne, lui garantissant un tarif fixe à l'heure de vol.



La compagnie koweitienne exploite également neuf A320 avec des moteurs CFM56, dont l'entretien était déjà assuré par CFMI.



« Le moteur LEAP est un véritable atout pour nos opérations quotidiennes en environnement difficile et nous prévoyons d'en introduire d'autres dans les mois à venir. Nous avons été très satisfaits de la fiabilité et du support de premier ordre fournis par CFM au fil des ans, et nous sommes donc ravis d'étendre notre relation grâce à ce nouvel accord », a déclaré Rohit Ramachandran, le CEO du transporteur.