Coronavirus : Air France réduit ses vols vers Pékin et Shanghai, faute de demande

La compagnie aérienne Air France a annoncé mercredi qu"en raison de la baisse de la demande sur ses destinations", elle n'effectuerait plus qu'un vol quotidien vers Shanghai et Pékin à compter de ce vendredi. "En raison de la baisse de la demande sur ces destinations, Air France ajuste son programme de vols et opérera un vol quotidien vers Shanghai et Pékin à compter du vendredi 31 janvier 2020", précise la compagnie dans un communiqué. Air France exploite habituellement depuis Paris deux vols quotidiens vers Shanghai, à l'exception du jeudi, soit un total de 13 vols hebdomadaires, et un deuxième vol vers Pékin les mardi, jeudi et samedi, soit 10 vols hebdomadaires. Comme les autres compagnies, Air France a suspendu depuis le 24 janvier ses vols vers Wuhan, au centre de la chine, épicentre d'une épidémie de pneumonie virale qui a fait 132 morts, selon un dernier bilan. "A ce stade, la desserte de Shanghai et Pékin est maintenue, l'OMS ne préconisant pas de restriction de voyage sauf de et vers la province de Hubei", ajoute Air France. "Les clients en possession d'une réservation de ou vers la Chine pour des départs jusqu'au 29 février 2020 peuvent demander le remboursement sans frais ou le report de leur voyage jusqu'au 31 mai 2020", indique encore la compagnie.