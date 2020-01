Leonardo achète l'entreprise suisse Kopter

Le géant italien de l'aéronautique et de la défense Leonardo a annoncé mardi avoir acquis auprès du suisse Lynwood AG la totalité des actions de la société d'hélicoptères Kopter, elle aussi suisse. "Avec cette décision, Leonardo pourra renforcer son leadership international dans le camps des hélicoptères en bénéficiant de l'innovation et des nouvelles compétences d'ingénierie développées par une entreprise jeune et dynamique", indique le communiqué. Le rachat, au prix de base de 185 millions d'euros assorti de certaines conditions, devrait être réalisé au cours du premier trimestre de l'année. "Avec cette acquisition, nous introduisons dans notre groupe des compétences et technologies de pointe qui contribueront à nous maintenir au sommet de l'innovation et de la compétitivité, assurant en même temps notre solidité financière", s'est félicité Alessandro Profumo, le patron de Leonardo, cité par le communiqué.