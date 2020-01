United Airlines réduit ses vols vers la Chine à cause du nouveau coronavirus

La compagnie aérienne américaine United Airlines a annoncé mardi qu'elle allait réduire sa desserte de la Chine au regard de la chute du nombre de passagers inquiets de l'épidémie de pneumonie virale due au nouveau coronavirus qui a déjà fait plus de 100 morts dans ce pays. "En raison d'une baisse significative de la demande de voyages vers la Chine, nous suspendons certains vols entre nos plateformes de correspondances et Pékin, Hong Kong et Shanghaï à partir du 1er février jusqu'au 8 février", a indiqué la compagnie dans un courriel à l'AFP. "Nous allons continuer à surveiller la situation au fur et à mesure et nous ajusterons notre programme de vol en fonction", a-t-elle ajouté. L'annonce de United vient un jour après que les autorités américaines ont conseillé à leurs ressortissants de ne pas se rendre en Chine en ce moment. Les vols affectés partent de San Francisco, Chicago et Newark. La Chine a elle aussi recommandé à ses citoyens de ne pas quitter le pays sauf en cas de nécessité.